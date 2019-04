© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Porto Under 19 vince la Youth League 2018-2019. I piccoli Dragoes hanno infatti rifilato un netto 3-1 in finale al Chelsea grazie alle reti di Ferreira Vieira (17'), Queiros (55') e Sousa (75'), che hanno reso vana quella di Redan (53'). Niente da fare dunque per Charlie Brown e compagni, travolti nel big match del Colovray Stadium di Nyon.