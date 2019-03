Alla vigilia del match contro il Villarreal Wílmar Barrios, centrocampista colombiano dello Zenit San Pietroburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Domani affronteremo una squadra che ama giocare bel calcio e lo sa fare alla grande. L'andata in casa? Per me è un fattore positivo perché ci permette di creare subito un vantaggio sul nostro avversario già nel primo incontro. In questo modo potremo, poi, andare in Spagna con le giuste motivazioni e, magari, con qualche chance in più. Per questo servirà una prestazione intelligente e attenta, avendo la giusta pazienza per conquistare i tre punti".