Zenit, Criscito allontana l'Italia: "Felice dell'arrivo di Mancini"

© foto di Federico De Luca

Sembrava vicino ad un ritorno in Italia, ma Domenico Criscito pare felice di poter lavorare con Roberto Mancini allo Zenit San Pietrobrgo: "Per me è una grande responsabilità. Sono felice di essere stato scelto dal mister per questo ruolo. Spero di ripagare le aspettative", le sue parole riprese da Fcinternews.it.