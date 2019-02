Zenit, il colpo Barrios si presenta: "Non ho mai avuto dubbi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima intervista di Wilmar Barrios, nuovo centrocampista dello Zenit, una volta firmato con il club russo. "Sono contento di essere qui -ha detto l'ex Boca Juniors, che è stato seguito a gennaio anche dalla Roma-. Non ho avuto mai un dubbio, ho deciso ed eccomi qui: voglio integrarmi il prima possibile in questa grande squadra. Lo Zenit è una grande squadra e arrivo in una bella città, come mi ha detto il mio amico Ricardo Laborde (colombiano ora a Cipro, all'Anorthosis, cinque anni al Krasnodar, ndr)-. Al Boca mi sentivo amato, ora avevo bisogno di una nuova sfida e voglio vincere qui il maggior numero di titoli".