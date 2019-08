Zenit, Malcom non pensa all'addio: "Qui per scrivere la storia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Malcom smentisce un immediato addio allo Zenit. Il brasiliano ha dichiarato: "Voglio stare qui, lavorare sodo e scrivere la storia del club. Ciò che si dice in Brasile è falso, sono felice di essere allo Zenit che ritengo un passo importante per me". L'ex Barcellona è oggetto di un'accoglienza controversa, con una frangia di tifosi della squadra di San Pietroburgo contraria (eufemismo) al suo arrivo per il colore della sua pelle. Tanto che alla gara d'esordio, in casa contro il Krasnodar, fu esposto il seguente sarcastico striscione: "Grazie dirigenza per essere fedele alle tradizioni". Per inciso, la tradizione chiesta è quella di non ingaggiare giocatori di colore.