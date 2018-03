Zenit, Mancini: "Cercheremo di fare pochi errori e un buon risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dello Zenit San Pietroburgo Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Lipsia:

Nell'ultima gara casalinga in casa il Lipsia ha perso.

"Non si può prendere ad esempio perchè il Napoli è una grande squadra. Per noi sarà una partita molto più difficile, cercheremo di fare meno errori possibile ma cercheremo di fare un buon risultato".

Emergenza formazione?

"Siamo contati, non abbiamo molte scelte e in panchina abbiamo due ragazzini".