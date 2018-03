Zenit, Mancini: "Col Lipsia non è facile. Driussi diventerà un top player"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dello Zenit Roberto Mancini ha presentato così in conferenza stampa la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League col RB Lipsia: "Sarà davvero dura domani. E' sempre difficile quando perdi la gara d'andata (1-2 in Germania, ndr) e devi vincere il ritorno. Mi aspetto una sfida equilibrata. Driussi? E' un buon attaccante, lo abbiamo pagato tanto, ma finora non ha segnato per vari motivi. Prima di tutto perché è giovane e poi perché ha bisogno di adattarsi a un nuovo tipo di calcio. Sono sicuro però che Driussi diventerà un top player fra qualche anno, ha un gran potenziale. Obiettivi? Vogliamo vincerle tutte, sia in Europa che in Russia". Lo riportano i canali ufficiali del club russo.