Zenit, Mancini: "Forse non meritavamo il gol, fatichiamo senza Paredes"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Roberto Mancini, tecnico dello Zenit, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Europa League contro il Lipsia. "Abbiamo fatto questo gol alla fine che forse non meritavamo. Siamo stati troppo deboli in fase offensiva, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa dietro. Siamo ancora vivi ed è un buon risultato. Lo Zenit è una squadra che se non c'è Paredes in mezzo al campo fa fatica a giocare, non avevamo ricambi a centrocampo. Quasi tutti hanno sbagliato la partita, siamo calati dopo la mezz'ora e dipende anche dal fatto che siamo soltanto alla quarta partita da quando abbiamo ripreso. Il calcio è anche questo, per il ritorno è ancora tutto aperto. Nazionale? Dobbiamo pensare alla prossima partita contro il Rostov".