Zenit, Marchisio: "Vogliamo vincere e andare avanti in Europa League"

Claudio Marchisio, centrocampista dello Zenit, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della situazione in Europa League dei russi: “Siamo primi in classifica in un girone aperto, la prossima in casa sarà quella decisiva per noi. Guardando gli altri gironi, il livello di questa competizione è alto, ci sono squadre importanti. In futuro dovremo aumentare la nostra capacità nell’affrontare sfide internazionali, ai sedicesimi ci arriveremo dopo una lunga sosta ed in quel mese lì dovremo alzare l'asticella perché si potrebbero affrontare club retrocessi dalla Champions. Se mi aspetto un’italiana? A me piacerebbe vincere e andare avanti nel torneo, non m'importa contro chi”.