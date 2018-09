Zenit, Marchisio: "Zero dubbi su questo club. Condivide i miei valori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Marchisio, ai microfoni del sito ufficiale dello Zenit, ha parlato dei motivi chelohanno convintoa scegliere il club russo: "Non ho avuto dubbi nello scegliere lo Zenit. Mi piace il club e mi piacciono le sue ambizioni. Dopo aver lasciato la Juventus avevo promesso che non avrei firmato per nessuna squadra italiana, ma volevo comunque trovare un club che condividesse i miei valori. Sono rimasto impressionato dallo stadio e dal modo in cui i tifosi sostengono la squadra. Per prima cosa ho parlato con Criscito e gli ho chiesto di consigliarmi un buon ristorante. Mimmo mi ha confermato che questo è un club speciale con tifosi fantastici. Nel fine settimana arriverò a San Pietroburgo e vedrò tutto con i miei occhi".