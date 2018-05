Zenit, non c'è più tempo per Sarri: c'è Semak per la panchina

© foto di Federico De Luca

Lo Zenit San Pietroburgo non vuole più aspettare. Come spiega l'esperto di mercato Alfredo Pedullà infatti il club russo, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Mancini, non ha intenzione di aspettare ancora la risposta di Maurizio Sarri, sempre più propenso verso l'Inghilterra e per la panchina è sempre più vicino Sergej Semak.