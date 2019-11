Zenit San Pietroburgo, Semak: "Lunev out. Lipsia temibile in velocità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida interna per lo Zenit San Pietroburgo di Sergey Semak per la quarta giornata di Champions League. In Russia arriva il Lipsia per una sfida della quale l'allenatore dei padroni di casa ha parlato in conferenza stampa: "Siamo alla quarta gara in dieci giorni e non siamo al meglio della condizione. Lunev, ad esempio, si è aggiunto alla lista dei giocatori indisponibili. La velocità del Lipsia in attacco? Dovremo cercare di limitarla, consapevoli che la loro velocità, unita alla tecnica, sono un'arma importante per loro. Cercheremo di limitare questa loro caratteristica attraverso un atteggiamento tattico particolare. La qualità dei giocatori, però, gioca quasi sempre un ruolo decisivo".