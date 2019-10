Zenit, Semak: "Col Benfica gara interessante. Malcom ancora in forse"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergei Semak, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Benfica:

Azmoun è pronto per giocare? E Malcom?

"Per quanto riguarda Malcom, non siamo ancora sicuri che domani possa giocare. Per quanto riguarda Azmoun, è stato fuori per un po' ma con ogni partita migliorerà la propria forma. Speriamo che domani stia ancora meglio rispetto ad oggi".

Il Benfica ama mantenere il possesso della palla, come può trasformarsi in un vantaggio questa caratteristica?

"Non penso che domani avrà il controllo totale della palla. Il Benfica è sempre una delle migliori squadre del calcio portoghese e ha una grande storia. Ci aspetta una partita interessante".

Domani schiererà di nuovo una squadra con la difesa a tre?

"Tutto è possibile. Il modo in cui giochiamo dipende da come stanno i nostri giocatori e dall'analisi rispetto agli avversari. Domani faremo le nostre valutazioni e sceglieremo la squadra migliore".