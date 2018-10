Zenit, Semak: "Marchisio out. Il ko con l'Anzhi? Gli errori capitano"

Sergey Semak, tecnico dello Zenit, presenta così la sfida contro lo Slavia Praga. "Marchisio è out -esordisce l'allenatore russo-, per il resto Chernov ma poi sono tutti pronti. Claudio out col Krasnodar? Pensiamo all'Europa League. Oggi è malato, tra domani e dopodomani inizierà a lavorare. Lo Slavia? Non credo che decideranno di cambiare stile di gioco per noi. Sono aggressivi, attivi e propositivi, attaccano sia coi lanci lunghi che con controllo palla. Gli errori di Smolnikov e Kuzyaev con l'Anzhi? Siamo umani. Possono capitare, nessuno è immune, anche Toni Kroos. Il calcio è fatto di capolavori e di errori, capitano a tutti".