© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zenit fuori da tutto dopo il 3-0 incassato al Da Luz. Il tecnico Sergej Semak analizza così il ko con il Benfica: "Non dovevamo rilassarci. Abbiamo concesso due gol dopo essere rimasti in dieci uomini. Non eravamo distratti dalla gara di Lipsia. Il problema sono i nostri errori che hanno dato fiducia al Benfica. Per noi non è un buon risultato ma non è neanche un disastro. Dopo molto tempo siamo fuori dalla Champions. Conoscevamo la difficoltà di questa competizione. Ci prepareremo per la prossima stagione cercando di ripresentarci più forti".