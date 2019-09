Zenit, Semak: "Partita difficile col Lione, risultato giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergey Semak, allenatore dello Zenit, ha parlato nel post partita per commentare il pareggio contro il Lione: "Come sempre è stato una partita difficile. Avremmo potuto vincere, avremmo potuto perdere. È un peccato aver concesso il rigore per nostra responsabilità. Penso che per la prima partita in Champions League e dopo una lunga pausa, il risultato sia giusto".