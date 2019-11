Zenit, Semak: "Sempre a inseguire, la loro intensità era diversa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sconfitta interna per mano del Lipsia ha deluso tanto il pubblico di San Pietroburgo quanto il tecnico Sergei Semak, che non ha cercato alibi nell'analizzare la prestazione dello Zenit contro i tedeschi. Queste le parole dell'allenatore nel post partita, raccolte dal sito ufficiale del club russo:

"Per noi era importante non perdere, ma alla fine del primo tempo siamo andati in svantaggio ed è diventato più difficile giocare. Contro il Lipsia è stato difficile sia in trasferta che in casa. Le nostre possibilità erano di giocare con ripartenze rapide. Se parliamo del gioco, il Lipsia agisce più intensamente, i giocatori sono più veloci sia in termini di movimenti che di rapidità nelle decisioni. Abbiamo inseguito tutto il tempo, la loro intensità era diversa, quindi questa è una vittoria assolutamente meritata per l'avversario. Dobbiamo lavorare. Fintanto che le possibilità rimarranno, proveremo a sfruttarle, dare il meglio e abituarci a giocare in questo torneo. Gli errori non sono perdonati qui, il livello è alto.

La Bundesliga è un campionato completamente diverso. Lì i giocatori sono abituati a giocare ad un alto livello di intensità, ad alta velocità. Noi non abbiamo una tale abilità. Dobbiamo crescere, rafforzarci, ogni anno proviamo a giocare in Champions League in modo che il livello della squadra cresca, comprendiamo i nostri problemi, capiamo dove lavorare, in modo che la squadra diventi più forte.

È stata la partita peggiore dell'anno? Ora è difficile dirlo. In termini di occasioni, abbiamo creato meno a Lipsia. Abbiamo perso entrambe le gare, la squadra è più forte di noi. Driussi? Ha subìto un infortunio, ha fatto degli esami. Ma oggi non era titolare per altri motivi, Yerokhin è più fresco e Driussi è stanco. Per quanto riguarda la velocità, non abbiamo molti giocatori che possono reggere il confronto con quelli del Lipsia, pertanto abbiamo tenuto il baricentro basso".