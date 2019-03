© foto di Federico De Luca

Alla vigilia del match contro il Villarreal Sergej Semak, tecnico dello Zenit San Pietroburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "I disponibili? Yerokhin e Markyio non saranno disponibili. Si stanno riprendendo dopo i rispettivi infortuni. La gara di domani? La cosa più importante domani è che domani arrivi la vittoria. Come si affronta il Villarreal? E' complicato dirlo perché tatticamente spesso cambia faccia. Soprattutto a livello difensivo. Giocare contro formazioni che dietro si schierano a tre è un po' più complicato per noi e per quelle che sono le nostre caratteristiche. Per questo dovremo prestare molta attenzione e intelligenza nella lettura delle situazioni. Detto questo domani avremo le nostre occasioni per vincere la partita contro una buona squadra come il Villarreal. Sarà importante segnare e non incassare gol. Cercheremo di fare entrambe le cose, consapevoli che tutto dipenderà poi dal match di ritorno".