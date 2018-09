Zenit, una nuova maglia per Marchisio: a San Pietroburgo vestirà il 10

Una nuova maglia per Claudio Marchisio. Storico numero 8 della Juventus negli ultimi anni, il Principino vestirà un numero inedito a San Pietroburgo: lo Zenit ha infatti deciso di affidargli l'iconica maglia numero 10.

No. 🔟

Our new Italian will wear an iconic number.#MarchisioIsZenit pic.twitter.com/r4BIAt9YF3

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 3 settembre 2018