© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualificazione ancora in ballo nel Girone C dell'Europa League. Domani il programma della quinta giornata vedrà lo Zenit San Pietroburgo ospitare il Copenaghen in un match che potrebbe regalare la certezza del passaggio del turno alla formazione russa. Di questo ha parlato in conferenza stampa il centrocampista dello Zenit Alexander Yerokhin. "Siamo consapevoli che la gara di domani sarà decisiva per il nostro cammino in Europa. Sappiamo che dovremo fare una cosa sola: vincere e conquistare i tre punti che occorrono. Battere il Copenaghen, però, sarà tutt'altro che semplice. La squadra è composta di buoni giocatori, che sanno gestire il pallone e un parco attaccanti dotato di grande velocità. Da parte loro domani mi aspetto una partita molto simile a quella dell'andata (1-1 in Danimarca, ndr). La mia duttilità? Ognio giocatore ha una posizione preferita nella quale giocare, ma nell'interesse del gruppo non ho alcun problema a giocare in qualsiasi posizione mi chiede il tecnico. Se aiuta la squadra, non c'è problema".