Zidane a sorpresa: conferenza alle 13.00 per parlare del suo futuro

© foto di Imago/Image Sport

A sorpresa, l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha convocato una conferenza stampa per le ore 13.00 in cui parlerà del suo futuro. In questo momento il manager francese è in riunione con il presidente dei blancos Florentino Perez. TMW ve la proporrà in tempo reale, seguiteci sulle nostre pagine.