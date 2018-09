Zidane alle prese con l'inglese: aspetta solo una chiamata dallo United

© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane pregusta già un'avventura sulla panchina del Manchester United. Come riporta il Sun, il tecnico francese in queste settimane avrebbe rifiutato diverse offerte di lavoro proprio perché punta a sostituire Mourinho alla guida dei Red Devils. L'ex Real Madrid starebbe già studiando inglese per farsi trovare subito pronto al momento della chiamata.