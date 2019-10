Zidane: "Buon rapporto con Bale, non mi piacerebbe se partisse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani col Leganés parlando anche del caso Bale: "Clásico rimandato? Ci rimettiamo al calendario. Dobbiamo essere pronti, domani avremo un'altra partita e faremo quello che dobbiamo: ottenere altri tre punti".

Bale?

"Si parla tanto, ma io e Gareth abbiamo un buon rapporto. Lui non ha mai detto che vuole andarsene e io non voglio che se ne vada adesso. Ha parlato con la società, che gli ha dato il permesso di andare a Londra in queste ore e stasera tornerà a Madrid. Resta un calciatore importante per il Real e credo che sia felice qui. Non arriverà un'offerta per lui a gennaio e, se dovesse arrivare, Bale ne parlerà col club".