E' Ferland Mendy la "scelta di Zinedine Zidane"? Se lo chiede Marca, che spiega di come il terzino dell'Olympique Lione sia un nome caldo per l'esterno mancino difensivo del Real Madrid. Contatti già in corso e una riflessione: l'eventuale arrivo del giocatore dalla Francia, potrebbe presupporre l'addio a Marcelo. Sul quale c'è sempre la Juventus.