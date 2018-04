Zidane e il futuro al Real: deciderà tutto la Champions

© foto di J.M.Colomo

Con il suo Real Madrid è tornato ultimamente a sorridere anche in Liga nonostante che ormai i giochi siano fatti (Barcellona saldamente al comando). Zinedine Zidane però si gioca il suo futuro in questo finale di stagione, soprattutto in Champions. A partire dalla gara di martedì del suo Real Madrid con la Juventus. "Vorrei rimanere più a lungo possibile sulla panchina del Real", ha detto recentemente aggiungendo di essere perfettamente a conoscenza del fatto che, in particolare al Real, tutto è legato ai risultati. Con il Madrid ha vinto trofei a ripetizione anche da allenatore (un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna, due Champions, due Supercoppe Uefa e un mondiale per club) ma stavolta questa edizione della Champions sembra avere un valore superiore per lui. E' quasi uno spartiacque. Florentino Perez osserva e attende il da farsi. Zidane sembra aver ritrovato la carica dei giorni migliori e dice: "Sono qui da 18 anni e so come funziona. Io dico solo che sono contento: faccio quello che mi piace e ho grande voglia di continuare". Se a Madrid o altrove lo stabiliranno forse le prossime settimane.