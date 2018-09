© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane ha parlato a TVE del suo futuro, ammettendo che a breve tornerà ad allenare dopo i tre anni alla guida del Real Madrid. In pole, scrive Mundo Deportivo, c'è sempre il Manchester United vista la posizione in bilico di José Mourinho ma il giornale catalano non esclude le piste che portano alla Juventus di Cristiano Ronaldo e al Paris Saint-Germain di Neymar e Kylian Mbappè. La pista bianconera e quella francese, però, potrebbero rivelarsi percorribili soltanto nella prossima stagione.