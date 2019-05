Zidane ha deciso le gerarchie del Real: Courtois titolare, Keylor via

© foto di Imago/Image Sport

Keylor Navas lascerà il Real Madrid. Il titolare della prossima stagione sarà Thibaut Courtois. Ne è certo AS, che spiega come Zinedine Zidane abbia già comunicato la scelta alla dirigenza e alla proprietà del club Merengue. Il costaricense partirà: non vuole più essere riserva e può finire in Premier League in estate.