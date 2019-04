© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane ha parlato alla vigilia della sfida contro il Valencia, turno infrasettimanale di Liga (30esima giornata). Il tecnico del Real Madrid ha parlato di Gareth Bale, fischiato nell'ultimo turno contro l'Elche: "Non so quanto i fischi gli possano interessare. Certamente non sono una cosa buona. Hanno fischiato anche me e bisogna affrontare la situazione con personalità. Il futuro di Gareth e degli altri giocatori? Prima deve finire la stagione, mancano nove partite e poi si vedrà".