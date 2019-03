Zidane lo scorso 31 maggio: "Via dal Real Madrid perché serve cambiare"

© foto di Imago/Image Sport

"Penso che sia necessario un cambiamento per continuare a vincere". Fu questo il passaggio saliente nella conferenza stampa che tenne in estate Zinedine Zidane per annunciare il suo divorzio dal Real Madrid. Il manager francese dopo la vittoria della Champions League a Kiev contro il Liverpool chiese un cambiamento radicale che Florentino Perez (a differenza di quanto accaduto adesso) non avallò. E allora Zidane tolse il disturbo: "Non vedo chiaramente che continueremo a vincere - disse Zidane il 31 maggio -. Resto il primo tifoso di questo club e ringrazio Florentino Perez per l'opportunità che mi ha dato. Può essere solo un arrivederci". E infatti, 284 giorni dopo quella conferenza stampa, ecco il suo ritorno: Zidane è di nuovo l'allenatore del Real Madrid.