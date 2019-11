Zidane: "Mbappé? Ho solo detto che il giocatore sogna di venire al Real"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga contro l'Eibar, Zinedine Zidane ha parlato così del momento del Real Madrid e del caso Mbappé : "I rimproveri di Leonardo? Su Mbappé ho solo detto ciò che desidera il giocatore, che sogna da sempre di venire qui al Real Madrid. Poi uno può pensare quel che vuole".

Rodrygo?

"Ho 25 titolari al Real Madrid, in ogni partita scelgo i migliori. Dei giovani è meglio parlare poco... Lui e Valverde comunque non mi sorprendono, vogliono entrambi giocare e dimostrare che sono capaci di fare quanto hanno fatto ultimamente".

Bale e James?

"Non ci saranno con l'Eibar. Oggi non sono disponibili per giocare, anche se andranno in Nazionale".

Eibar?

"Stiamo preparando nel migliore dei modi la partita, consapevoli che quello di Ipurua è un campo diverso dagli altri. Vogliamo fare bene, nella Liga non esistono gare semplici e tranquille".

Modric?

"Abbiamo bisogno di lui. Quest'anno ha avuto dei problemi che gli hanno impedito di esprimersi con continuità, ma tornerà protagonista"