Zidane mette fretta a Ceballos: Arsenal o Tottenham in prestito secco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arsenal o Tottenham? Il Real Madrid mette fretta a Dani Ceballos e gli chiede di scegliere in breve tempo la sua nuova destinazione. Come riporta As, toccherà infatti proprio al centrocampista spagnolo decidere in quale dei due club di Premier League trasferirsi. La formula, in ogni caso, sarà sempre la stessa: prestito secco. Milan, in ogni caso, ormai completamente fuori dalla corsa.