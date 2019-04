© foto di Imago/Image Sport

Muro totale. Sulle entrate, sulle uscite. Zinedine Zidane non parla di mercato in conferenza stampa. "Di Mbappé potete chiedermi pure e io sono libero di rispodnere a quel che voglio. Non faccio nomi, dico solo che parleremo al momento giusto: adesso parlo di calcio, di chi c'è, delle nostre avversarie. Successivamente parlerò di chi vorrò in squadra ma col club. Intrasferibili? Non dico niente. I migliori stanno qui e il Madrid cerca sempre i migliori".