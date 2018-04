Zidane nella storia: vittoria numero 100 col Real. Ma Mourinho lo precede

© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane continua a scrivere la storia sulla panchina del Real Madrid. Ieri, grazie al 2-1 sul Malaga a "La Rosaleda", il tecnico francese ha raggiunto la sua vittoria numero 100 coi blancos: 66 nella Liga, 20 in Champions e 6 in Copa del Rey, oltre alle quattro vittorie su quattro nel Mondiale per Club, le due su due nella Supercoppa europea e le altrettante nella Supercoppa di Spagna. Entrato di diritto sul podio degli allenatori del Real, Zidane resta però dietro a José Mourinho: se la percentuale complessiva di vittorie dell'ex Juventus è infatti pari al 71,4% degli incontri disputati, lo "Special One" è finora il più efficace di sempre col 71,9%.