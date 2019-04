Zidane: "Neymar con Hazard? Il Real è il club dove si realizzano i sogni"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani col Rayo Vallecano, l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha aperto così al clamoroso doppio colpo Neymar-Hazard in estate: "Neymar sogna di giocare con Hazard? Il Real è un club in cui i sogni dei giocatori si realizzano. È una società importante, molti calciatori vogliono giocare qui. Vedremo quel che succederà...".

Hazard compatibile con Bale? "Tutti i campioni sono compatibili, anche a me dicevano che non fossi compatibile con Djorkaeff".

Su Vinicius: "Domani non ci sarà, ha ancora bisogno di allenamento dopo essere restato fuori per due mesi. Gli servirà un'altra settimana di lavoro".

Sui suoi pieni poteri al Real: "Non ho alcun potere, l'importante è fare le cose tutti insieme. Io sono l'allenatore, ma non comando neanche a casa mia. Le cose si fanno tutti insieme".

Sul Rayo Vallecano: "Si sta giocando la salvezza e avrà grandi motivazioni. È una squadra che non si arrende mai, dobbiamo dare il massimo".

Su Bale: "Lo vedo contento. Con me ha tenuto un minutaggio importante, a fine stagione vedremo cosa fare".

Su un possibile colpo in attacco: "Questa è l'idea. Vedremo come la realizzeremo, ma abbiamo sicuramente l'obiettivo di rinforzare l'attacco".