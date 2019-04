© foto di Imago/Image Sport

"Non possiamo fare queste figure". Zinedine Zidane ha sbottato così in conferenza stampa dopo l'ennesima prova deludente del suo Real Madrid, sconfitto ieri sul campo del Rayo Vallecano (1-0): "Dobbiamo cambiare questo trend, non possiamo dare questa immagine, io per primo - ha proseguito -. Dobbiamo rispettare il calcio, riniziare a giocare e finire bene la stagione. Stavolta non posso difendere la mia squadra e i miei giocatori, non possiamo giocare così e io sono il primo responsabile di questa situazione". Chiusura, piuttosto polemica, sul flop Gareth Bale: "Non so se sia concentrato sul Real Madrid in questo momento".