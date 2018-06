Zidane: "Non so cosa succederà. Mbappé giocatore pazzesco"

© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane ha parlato a un evento Adidas del suo futuro. "Mi sto riposando, non so cosa farò. Vedremo cosa succederà, la cosa più importante è la decisione che ho preso. Mbappé? E' favoloso per l'età che ha. La Francia? Ha una potenza pazzesca, spero che arrivi più lontano possibile e, perché no, che vinca il Mondiale".