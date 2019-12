Zidane: "Non vieterò a Bale il golf. Mercato? Per ora contento dei miei"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non impedirò a Gareth, o a nessun altro, di giocare a golf. I giocatori sono grandi e vaccinati". In conferenza stampa, Zinedine Zidane parla così di quello che ormai è diventato un vero e proprio tormentone in casa Real Madrid. Quanto alla condizione del gallese: "Nonostante i giorni di riposo, ha ancora qualche fastidio. Non si riesce ad allenare con normalità".

I giocatori hanno qualche responsabilità in questi infortuni?

"Non so se potrebbero fare di più. Non è importante soltanto allenarsi bene, ma anche riposare e recuperare. Penso che i giocatori lo facciano, e comunque qui abbiamo una delle equipe mediche migliori".

Si avvicina il mercato.

"Può succedere di tutto. Vedremo quando sarà il momento. Per ora penso ai miei giocatori".