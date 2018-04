Zidane: "Per me il Real Madrid è tutto. È la mia storia e spero continui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha rilasciato un'intervista a uefa.com. Ecco alcuni estratti:

su cosa significa il Real Madrid: "Tutto. Per me significa tutto perché mi ha dato tutto. Ricordo quando il presidente Florentino Pérez mi ha portato qui, perché è stato lui a volermi. Gli devo tutto. Ero un giocatore e ora sono allenatore. Ormai sono a Madrid da 17-18 anni e mi sono ambientato bene, e lo stesso vale per la mia famiglia. Devo tutto al presidente, al club e ai tifosi, che mi hanno sempre dimostrato il loro affetto. È la mia storia e spero che continui".