Zidane: "Pogba mi piace. Se vuole lasciare Manchester, c'è il Real"

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Huesca: "Abbiamo sensazioni molto positive, veniamo da due buone settimane di lavoro e vogliamo ottenere un risultato importante domani".

Su Sergio Ramos, oggi 33enne: "Gli faccio gli auguri di compleanno. Sergio è il nostro capitano e il nostro leader. Giocherà sicuramente più anni di me (ride, ndr)".

Su Varane: "Si parla troppo. La gente può pensare ciò che vuole, ma Varane ha fatto otto anni bellissimi al Real. Lo vedo felice e determinato".

Sul ritorno a Madrid: "Non è stato facile, così come non lo era stato decidere di andarmene. Adesso mi sembra di non essermene mai andato".

Su Bale: "Cessione? Io parlo di questa stagione. Gareth è un giocatore importante, conosciamo le sue qualità e abbiamo fiducia in lui".

Sul possibile costo di Mbappé: "Io fui acquistato per 70 milioni dal Real Madrid, dicevano che era una follia, ma guarda alla fine dove siamo arrivati. Sappiamo che tipo di calciatore è, ma non ne voglio parlare per rispetto nei confronti dei miei ragazzi e del PSG".

Su Pogba: "Mi piace molto, lo conosco bene e so che è un centrocampista che ti dà tanto. Tuttavia è del Manchester United e dobbiamo rispettarlo. Se poi un giorno decidesse di lasciare Manchester, il Real sarebbe chiaramente interessato".