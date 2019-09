Zidane pre Atletico-Real: "Credo in Hazard. Domani Rodrygo nel Castilla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia del derby di Madrid per il Real di Zinedine Zidane. Il tecnico dei Blancos ha parlato del match di domani al Wanda Metropolitano in conferenza stampa: "Sappiamo le responsabilità che porta con se una gara come questa - ha esordito l'allenatore francese in vetta alla Liga -, sia come giocatori che come allenatore. Quella di domani, però, rimane una gara che vale tre punti e siamo pronti per affrontarlo. Per vincere".

Chi in porta fra Areola e Courtois? "Sono tutti sullo stesso livello: ho 25 giocatore e conterò su ognuno di loro".

L'Atletico la squadra del popolo? "Non voglio entrare in queste cose. So che in questo club la gente si sveglia presto e lavora sodo. Se poi alcuni definiscono il Real la squadra di ricchi e l'Atletico quella del popolo non potrò mai cambiarlo. Io voglio solo essere orgoglioso dei miei giocatori".

Rodrygo? "Domani andrà a giocare con il Castilla. Sono felice di ciò che è successo l'altro giorno, ma con lui andremo avanti piano. Questo è quello che avevamo già deciso".

Hazard? "Tutti si aspettano di più da lui perché tutti conoscono le sue qualità. Noi siamo dalla sua parte e lui è dalla parte del gruppo. Diventerà il giocatore che vogliamo.

Le condizioni di Isco, Marcelo e Modric? "Stanno tutti meglio, vedremo come li gestiremo per la gara di domani"

Quale sarà la chiave del match? "Ce ne saranno molte, ma senza dubbio dovremo avere sempre una mente fedda e lucida. Dovremo essere concentrati solo si di noi. Sappiamo che l'Atletico è un avversario duro, che ha molte armi a disposizione, ma l'unica cosa che mi interessa è ciò che faremo noi".