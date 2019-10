Zidane su Pogba: "Incontro casuale. Ciò che ci siamo detti è privato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Maiorca soffermandosi però anche sul suo incontro a Dubai con Paul Pogba: "L'incontro è stata pura casualità. Lui era lì dove ero anche io e abbiamo parlato di cose private tra due persone che si conoscono da tempo. Acquistarlo a gennaio? Ci sono molte opzioni per tutti i club. Quando arriveremo a gennaio, decideremo cosa fare".