Zidane: "Successo in Liga il momento più bello da tecnico del Real"

© foto di J.M.Colomo

In sala stampa il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato dei suoi ricordi più belli in Blancos: "Quando il presidente mi ha scelto come giocatore, perché il sogno di ogni calciatore è quello di giocare al Real Madrid. Poi sono successe molte cose, ma se devo scegliere un momento da allenatore dico la vittoria della Liga. Il peggiore è l'eliminazione dalla Copa del Rey contro il Leganes".