Zidane sul futuro: "Per ora non ho intenzione di allenare un altro club"

© foto di J.M.Colomo

Le ipotesi sul futuro di Zinedine Zidane sono già iniziate a circolare. Per questo in sala stampo il tecnico francese ha voluto fare una precisazione: "Io non sono stanco di allenare, faccio questo lavoro da soli 3 anni. Detto questo, ora non ho intenzione di allenare altrove. Io non cercherò un'altra squadra".