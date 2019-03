Zidane torna al Real Madrid: carta bianca per la rifondazione

© foto di Imago/Image Sport

Le rassicurazione di Florentino Perez sono state fondamentali per il ritorno di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid. Il presidente del club campione d'Europa in carica ha convinto il manager francese assicurandogli carta bianca per la rifondazione della squadra.

Alle prese con una stagione fallimentare, le merengues vivranno un'estate di profondo cambiamento. E Zidane sarà il regista di una squadra che vuole rinnovarsi per tornare subito a vincere.