© foto di Imago/Image Sport

Il quotidiano spagnolo 'Marca' riporta ulteriori retroscena relativi al clamoroso ritorno di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid. Dal manager francese verrà firmato un contratto fino al 2022 e, nell'immediato, avrà il compito di far arrivare la squadra tra le prime quattro e rivalutare calciatori come Marcelo, Isco e Bale.

Non è servito molto per chiudere l'accordo: per il giornale spagnolo, sono bastate due telefonate tra Perez e Zidane per convincere il manager francese che tornare alla guida del club campione d'Europa in carica è la scelta giusta. Anche a campionato in corso.