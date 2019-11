Zidane: "Troppo rumore attorno a Bale. Tornerà ad essere decisivo"

© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Real Sociedad. Inevitabili le domande su Gareth Bale, protagonista della provocazione a qualificazione ottenuta gol Galles: "Stiamo facendo molto rumore sulla questione, ma l'importante è concentrarsi sul campo. Ognuno ha un'opinione, ma alla fine è anche troppo. Lo abbiamo recuperato e siamo felici. Ha dato tanto al club e guardo solo il lato sportivo. Il resto non mi interessa".

Sulla reazione pubblico, prevedibilmente ostile a Bale: "Quando vedi ciò che ha dato al club e alla gente, penso che staranno con lui".

Ha parlato con Bale?: "Come con tutti. Sta bene, si è allenato con normalità".

Bale è più felice in Galles: "L'ho visto molto felice dopo il gol segnato in finale di Champions League. Al limite sarà per la lingua. All'interno dello spogliatoio sta bene".

È un titolare inamovibile? "Non rispondo, ma sappiamo cosa può dare".

Non si è preso beffe del Real Madrid?: "Non entro nella questione, Bale è un mio giocatore"

Tornerà ad essere decisivo: "Credo che possa tornare ad esserlo. È un giocatore importante. Se sta bene, se non gli succede nulla, è molto importante. Lo ha dimostrato e lo dimostrerà".