© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita vinta per 5-0 contro il Leganés, Zinedine Zidane ha parlato di Vinicius e della sua esclusione dalla partita: "È un giocatore come tutti gli altri e ora è toccato a lui essere escluso dai convocati, ma non significa che sia fuori dai piani. Ma se ci rendiamo conto, lo scorso anno non avevamo Eden Hazard. Adesso lui c'è e deve lavorare perché puntiamo su di lui. Sappiamo che sarà il nostro futuro. Certo, restare fuori non piace a nessuno ma lo sanno tutti, non solo Vinicius. È sempre doloroso lasciare a casa quattro o cinque giocatori".