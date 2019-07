© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola è tornato a parlare dopo l'addio al Chelsea. Ai microfoni di SunSport l'ex vice allenatore di Maurizio Sarri ai blues è intervenuto su diversi temi, tra cui la comunicazione da parte della società londinese: "Ho scoperto tardi che non avrei continuato, quando ormai negli altri team tutte le posizioni erano già occupate. Lavorare per un club come il Chelsea però è stato un bene per la mia carriera, sono stato allenatore in seconda di Sarri ma adesso la mia principale ambizione è tornare head coach. Vorrei rimanere in Inghilterra, vediamo quali porte si apriranno. Lampard? Sono felice per lui, è una grande opportunità e spero davvero che faccia bene. Non sarà una passeggiata".