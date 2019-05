Zola: "Finale meritata, ora vogliamo vincere. Sarebbe straordinario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola, assistente di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, ha parlato al sito ufficiale dei Blues alla vigilia della finale di Europa League, ripercorrendo il cammino che ha portato i londinesi fino a Baku: "Abbiamo giocato un buon calcio, direi che abbiamo meritato la finale. Sono molto contento, lo siamo tutti. Questo club conta molto per me ed è bello vederlo di nuovo in una finale europea. Ci sono giocatori che hanno vinto tanto, ma altri ancora non hanno raccolto successi, quindi vincere l'Europa League sarebbe straordinario per tutti".

Road to Baku - Zola ha parlato delle sfide contro Slavia ed Eintracht, prima di soffermarsi sull'avversario di domani, l'Arsenal: "Con lo Slavia abbiamo avuto un grande approccio, giocando un calcio di alto livello, poi siamo calati un po' troppo presto, permettendo loro di rientrare. È una squadra molto fisica, così come l'Eintracht. Entrambe hanno giocato a ritmi alti. A Francoforte, invece, siamo partiti male ma poi abbiamo dominato e potevamo ipotecare la qualificazione. Al ritorno è successo il contrario, alla fine siamo passati ai rigori e penso che sia meritato, nel computo delle due gare. L'Arsenal è una squadra che ha attraversato alti e bassi; è molto pericolosa in contropiede, può rendere la vita difficile a chiunque. Dovremo cercare di contenere i loro attaccanti e usare le nostre qualità per colpire".