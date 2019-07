Zola sul Chelsea: "Stagione top tra mille difficoltà. Hazard? Straordinario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l'ormai ex vice-allenatore del Chelsea, Gianfranco Zola, nel giorno del suo compleanno. Queste le sue dichiarazioni principali: "La stagione ci ha portato grandi risultati, contando anche le difficoltà dell'inizio. Siamo partiti in ritardo, con poca preparazione e poco tempo per preparare il modo di giocare. Contando le premesse è stata una stagione straordinaria. Il momento più complicato è stato tra gennaio e febbraio, quando la squadra era un po' stanca e sovraccarica. Si erano giocate tante partite in un mese e mezzo, ed abbiamo accusato il calo. Siamo stati tutti bravi, specie i giocatori. Nei momenti di maggiore difficoltà ci hanno dato una grossa mano. A Cardiff perdevamo 1-0 all'intervallo e rischiava di diventare un momento cruciale: invece abbiamo reagito, e anche noi come staff siamo cresciuti. Tutti assieme ci siamo ripresi fino ad arrivare alla vittoria di Baku, coronamento della stagione. Un altro giorno bello è stato quando abbiamo vinto in casa col Watford, e poco dopo l'Arsenal non andò oltre il pari con il Brighton: lì arrivò la matematica della Champions. Hazard? Con noi è stato straordinario. Sarri era molto esigente nei suoi confronti, come lo è con tutti. C'è stato anche qualche momento di tensione, di difficoltà, ma è stato bravissimo perché ha dato sempre il massimo, pur preservando il suo modo di vedere il calcio. Se vedi che c'è la sua impronta nel 40% dei gol fatti, questo dice tutto del suo valore in campo. Un altro che mi ha impressionato tantissimo è Ruben Loftus-Cheek: ha delle potenzialità straordinarie, qualità da super giocatore. E quest'anno verso la fine ha avuto anche più continuità di rendimento. Per me è stata un'esperienza straordinaria, lavorare con un top club e un top coach ti arricchisce... Certo, adesso attendo la prossima opportunità ma quando arriverà sarò molto più pronto e preparato di prima".

Su Maurizio Sarri e Frank Lampard, ha poi aggiunto: "Faccio un grosso in bocca al lupo a Frank perché ha un compito non semplice. Al Chelsea ci sono grandi aspettative ed ambizioni, lui troverà una squadra giovane e con potenzialità. Il suo lavoro sarà importante e spero che riceva il supporto di cui un allenatore giovane come lui ha bisogno. Le capacità le ha, e spero che le cose vadano bene. Per quanto riguarda Maurizio, dico che ha una lettura non semplice ma stiamo parlando di uno tra i migliori allenatori e troverà le risorse per fare bene in questa sua avventura, che sarà una bella sfida".